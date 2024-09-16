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Оценкой ущерба пострадавшего от пожаров жилья на Дону займутся специальные комиссии

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Они приступят к работе уже сегодня, сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

#Официально

Комиссии по оценке ущерба начнут свою работу в муниципальных образования донского региона, где от огня пострадали жилые дома и строения, сообщает правительство Ростовской области.

За минувшие сутки в регионе случилось 140 пожаров, включая 70 ландшафтных. К их тушению были привлечены более двух тысяч огнеборцев и порядка 300 единиц техники. Наиболее сложная обстановка — на территории Аксайского и Неклиновского районов, здесь введен режим ЧС.

От пожара пострадали 13 жилых домов и 17 построек в двух муниципальных образованиях — они загорелись из-за перехода возгораний сухой растительности и камыша на строения, говорится в сообщении.

— В настоящее время практически все возгорания ликвидированы, погибших и пострадавших нет, — отметил Сергей Бодряков. — Сегодня в муниципальных образованиях, где огнем повреждены жилые дома и строения, начнут работу комиссии по оценке ущерба.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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