Почти 140 пожаров произошло в Ростовской области за минувшие сутки

В их числе 70 — ландшафтных.

Статистику возгораний прошедших суток озвучил в своем Телеграм-канале губернатор Дона Василий Голубев. Он сообщил, что в ходе почти 140 пожаров сгорели 13 жилых и садовых домов, 30 строений пострадали.

Пожарные подразделения региона работали также на тушении ландшафтных пожаров — таковых за сутки произошло 70 в общем числе возгораний. Утром 16 сентября пожарные продолжали тушить ландшафтный пожар в левобережной зоне Аксайского района — ранее он был локализован. Кроме того, к вечеру 15 сентября были ликвидированы три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах на общей площади 9,5 га.

— Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь, — подчеркнул Василий Голубев в своем сообщении.

Фото: скрин видео МЧС по РО (кадры тушения пожар в Ростовской области)