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Очередные нарушения выявлены при проверке общественного транспорта Таганрога

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Руководителям транспортных предприятий будут направлены претензии с требованием уплатить штраф за допущенные нарушения.

Новости Таганрога

Очередная проверка транспорта общего пользования была проведена 15 февраля. Подвижной состав на городских автобусных маршрутах №№ 5, 13, 14, 34, 35, 77 проверили первый заместитель главы администрации Христофор Ермашов и начальник управления транспорта и дорожного строительства Таганрога Максим Ковалев.

Проверено 14 автобусов на конечном остановочном пункте ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Зафиксированы нарушения требований санитарно-технического состояния автобусов, соответствие маршрутных карт, выполнения объемов транспортной работы, закрепленных в муниципальных контрактах с перевозчиками. Типичными нарушениями также явились задержки отправления автобуса из начального пункта маршрута/прибытия в конечный пункт маршрута, либо вообще отсутствие автобуса в начальном/конечном пункте маршрута в интервале проведения проверки на линии.

«Выявлены нарушения санитарно-технического состояния трех автобусов, не соответствие классу — у двух транспортных средств на автобусных маршрутах №№ 13, 77, 14. Составлены акты по итогам проверки», — сообщает администрация Таганрога.

Руководителям транспортных организаций указано на необходимость привести в соответствие с нормами санитарно-техническое состояние автобусов при выпуске на линию, а также обеспечить регулярную ежедневную дезинфекцию салонов.

«На основании актов будут подготовлены и направлены в установленном порядке претензии перевозчикам. В претензиях от контрагентов по муниципальным контрактам требуется дать объяснения причин нарушений, предпринять меры по недопущению нарушений и проинформировать о них, уплатить денежный штраф в размере 1000 рублей за каждое выявленное нарушение».

Проверки общественного транспорта на линии будут продолжены.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге хотят наладить систему наблюдения за пассажирским транспортом.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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