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В Таганроге хотят наладить систему наблюдения за пассажирским транспортом

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В Таганроге готовятся к реализации пилотного проекта, который позволит решить проблемы с отображением общественного и спецтранспорта города на интерактивных картах.

Новости Таганрога

Речь идет об установке на остановках и транспорте систем локальной навигации. Этому вопросу была посвящена встреча главы города Светланы Камбуловой с разработчиками технологии — представителями компании ООО «Агентство развития платежных систем» и АО «Цифровой Альянс».

Предложенная специалистами система работает следующим образом. Специальная станция отправляет сигналы через интернет на устройства в автобусах. А на каждой остановке установлены защищённые метки, которые передают информацию о своём местоположении.  Когда автобус подъезжает к остановке, устройство в автобусе связывается с меткой, и система определяет точное расположение машины.

Преимущества такой технологии очевидны. Пассажиры смогут быстрее узнавать, где находится нужный им транспорт. А транспортные компании смогут эффективнее планировать маршруты и следить за движением своих машин.

«Эти технологии уже показали свою эффективность в различных областях, и их внедрение в транспортную систему нашего города может значительно повысить качество обслуживания пассажиров и оптимизировать работу транспортных компаний», — отметила Светлана Камбулова.

По поручению главы города с разработчиками пилотного проекта встретился первый заместитель главы городской администрации Христофор Ермашов. Стороны обсудили  возможные сроки начала реализации проекта — перед началом работ нужно будет проанализировать существующую транспортную систему, выбрать маршруты и места для установки оборудования, а также обеспечить техподдержку.

Ранее мы рассказали, почему в Таганроге мало автобусов на маршруте № 2.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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