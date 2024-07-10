Об отключениях электричества жители Дона могут сообщить на «горячую линию» прокуратуры

Прокуратура Ростовской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством.

«Ежедневно по телефону 8 (863) 210-55-99 принимаются сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере. Также обращения граждан принимаются через интернет-приёмную прокуратуры Ростовской области», — сообщает областное надзорное ведомство.

Напомним, Генпрокуратура РФ взяла под контроль ситуацию с электроснабжением Ростовской области.

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