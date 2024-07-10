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Генпрокуратура РФ взяла под контроль ситуацию с энергоснабжением Ростовской области

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными перебоями в снабжении электричеством в Ростовской области.

Новости Ростовской области

Одной из причин этого стали ограничения сетевыми компаниями режима подачи электроэнергии, которые вводились для снятия возросшей нагрузки на оборудование в условиях аномальной жары.

Отключения коснулись потребителей Ростова-на-Дону, Батайска, Таганрога, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Мясниковского районов. По указанным фактам по поручению Генерального прокурора РФ организована проверка.

«В рамках надзорных мероприятий особое внимание будет уделено полноте и своевременности реализации работ по повышению качества и надежности электроснабжения, соблюдению допустимой продолжительности перерыва подачи электроэнергии. От руководства сетевых организаций прокурорами потребовано в кратчайший срок восстановить подачу энергоресурса, оперативно оповещать граждан о графике ограничения режима потребления и временного отключения в энергосистеме», — говорится в сообщении федерального надзорного ведомства.

Отмечается, что для минимизации негативных последствий в Ростовской области увеличено число дежурных бригад, специальной техники, привлечены дополнительные резервные источники для электроснабжения объектов соцсферы.

По данным Минэнерго России на вечер 9 июля, электроснабжение потребителей в Ростовской области возобновлено — восстановлена работа объектов генерации. Ранее сообщалось, что без света на Дону оставались 324 тысячи человек.

«Ситуация с энергоснабжением донского региона взята на особый контроль в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Фото: ТГ-канал Минэнерго России

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Таганрогская правда
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