Творческие проекты Таганрога получат гранты на реализацию

В Минкульте Ростовской области подведены итоги конкурса на присуждение грантов для реализации творческих проектов в сфере культуры и искусства. В числе победителей — два проекта из Таганрога.

Всего в регионе определены 24 лучших проекта по пяти направлениям.

Гранты получат проект Таганрогского камерного театра «Уроки дяди Вани» (направление «Музыкальное и театральное искусство, другие виды и жанры искусства») и Централизованной библиотечной системы Таганрога «Создание современного сайта «Библиотеки Таганрога» (направление «Библиотечное дело»). Сумма каждого гранта 2,4 млн рублей.

«Общий объем финансирования по всем направлениям грантовой поддержки составил 36 млн рублей. Это хорошее подспорье для донских учреждений культуры, которые реализуют интересные культурно-просветительские проекты», — приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Ранее мы сообщали, что в библиотеке Таганрога открылась новая художественная выставка.

Фото из архива «Таганрогской правды»