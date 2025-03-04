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Новый железнодорожный маршрут свяжет Ростовскую область и Крым

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Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает летний поезд №473/474 «Таврия» сообщением Смоленск – Симферополь, который будет следовать через Ростовскую область.

Новости Ростовской области

«Поезд будет курсировать через день. В первый рейс из Симферополя состав отправится 29 мая в 13.30 и прибудет в Смоленск 31 мая в 13.22. В первый рейс из Смоленска поезд выйдет 31 мая в 19.21, прибудет в Симферополь 2 июня в 17.00», — сообщает перевозчик.

В Ростовской области «Таврия» сделает остановки в Кутейниково, Миллерово, Каменске, Лихой, Зверево, Красном Сулине, Шахтах, Новочеркасске и Ростове.  Вне донского региона – в Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Тамани.

В состав поезда включены одноэтажные купейные вагоны (классов 2Л, 2Э) и плацкартные вагоны (3Л).

Ранее мы сообщали, что запущен новый автобусный рейс из Таганрога в Москву. Автобус следует через Ростов и Новочеркасск к автовокзалу «Северные Ворота» столицы.

Фото компания «Гранд Сервис Экспресс»

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Таганрогская правда
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