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Новый автобусный рейс из Таганрога в Москву запускают с 14 февраля

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Автобус будет следовать из Таганрога через Ростов и Новочеркасск к «Северным Воротам» столицы.

Новости Таганрога

«Впервые в Ростовской области стартует уникальный маршрут: Таганрог — Ростов — Новочеркасск — Москва (автовокзал «Северные Ворота»). Добраться до главных точек столицы станет еще проще и удобнее», — сообщает на своих информационных ресурсах компания «Донавто».

Новый маршрут позволит связать Ростовскую область с международным автовокзалом «Северные Ворота». А также поможет пассажирам легко добраться до аэропорта Шереметьево (всего 30 минут на городском автобусе) и ряда районов столицы — Бусино, Ховрино, Химки, Дмитровский, Западное Дегунино и Левобережный.

По маршруту будут следовать автобусы Xbus туристического класса с повышенным уровнем комфортности.

От автовокзала Таганрога автобусы будут уходить ежедневно в 17.30, прибывать на автовокзал «Ростов Главный» в 19.30, на «Ростов Пригородный» — в 20.20. Из Новочеркасска рейс отправится в 21.10. На московский автовокзал «Северные Ворота» прибудет в 12.00 следующего дня, а в Мытищи — в 13.00.

Подробную информацию о новом и других рейсах можно уточнить по номеру справочной службы: +7 (863-30) 3-21-12.

Ранее мы рассказывали, что новый автобусный рейс в декабре 2024 года был открыт из Таганрога в Архыз.

Фото: ВК «Автовокзалы Ростовской области»

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Таганрогская правда
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