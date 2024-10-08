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Новый турмаршрут «В Таганрог через поселки» стартует 13 октября

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«В Таганрог через просёлки» — так называется новый туристический маршрут. Он разработан для любителей езды на велосипедах Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией и одним из региональных велосообществ.

Новости Таганрога

Как сообщается на сайте АО «СКППК», первое путешествие запланировано на 13 октября. В программе — поездка на электричке из Ростова до станции Неклиновка. А уже оттуда участники заезда в сопровождении опытного гида отправятся на велосипедах в Таганрог.

Протяженность маршрута — около 50 км. Он пройдет через живописные ландшафты, в том числе вдоль побережья Таганрогского залива. Из Таганрога группа отправится обратно в Ростов на пригородном поезде.

Сам велозаезд — бесплатный и принять в нем участие могут все желающие. Нужно только предварительно записаться в состав группы и приобрести билеты на электропоезд Ростов – Таганрог – Ростов.

Изучить программу тура, ознакомиться с правилами участия и записаться на велоэкскурсию можно на официальном сайте АО «СКППК» в разделе «Туризм».

Ранее мы рассказали, что расписание электричек Ростов-Таганрог изменится с 15 октября.

Фото СКЖД

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Таганрогская правда
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