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Расписание электричек Ростов-Таганрог изменится с 15 октября

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В октябре почти на две недели изменится расписание движения некоторых электричек, следующих по маршруту Ростов – Таганрог – Ростов. Об этом сообщает пресс-служба «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

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Причина изменения расписания – проведение ремонтно-путевых работ.

С 15 по 27 октября электропоезд № 6074 сообщением Ростов – Таганрог будет отправляться из донской столицы на 22 минуты позже — в 07.20. И прибывать в наш город в  09.10 (+22 мин.).

С 15 по 26 октября изменится расписание еще трех электричек. Так, поезд № 6504 сообщением Ростов – Таганрог станет отправляться на 15 минут позже — в 11.46, а прибывать в Таганрог в 13.21 (+15 мин.).

Электричка № 6506 сообщением Ростов – Таганрог  будет отправляться всего на две минуты позже обычного — в 14.40, а в наш город прибывать в 16:14.

Электропоезд № 6083 сообщением Таганрог – Ростов будет отправляться из нашего города на минуту позже – в 16.28, а прибывать в Ростов в 18.25 (+1 мин.).

Поезда следуют со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за ремонта коллектора перекроют две улицы.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»

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Таганрогская правда
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