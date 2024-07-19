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Новый питомец: лис Аксель необычного окраса появился в Ростовском зоопарке

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Новостью о пополнении в своем «семействе» Ростовский зоопарк поделился на странице в соцсети.

Новости Ростовской области

«Спешим порадовать вас — в зоопарке появился новый зверь. Это обыкновенная лисица, вернее лис, но с очень необычным красивым окрасом коликотт», — рассказали зоологи.

Дикого питомца зовут Аксель, ему 2 года, зверь молод, активен, здоров и безумно хорош собой, добавили в зоопарке. Лис очень чистоплотен и тщательно следит за своей пушистой шерсткой. А первые посетители, увидевшие Акселя, отмечают его необыкновенно выразительные, почти человеческие глаза.

Кстати, в дикой природе лисицы редко живут более семи лет, часто продолжительность их жизни не превышает трёх лет. Зато в неволе доживают до 20-25 лет.

«Надеемся, наш лис Аксель будет радовать вас долгие годы! Приходите с ним познаокмиться», — приглашает зоопарк.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовском зоопарке у пары черных лебедей вылупились птенцы.

Фото и видео Ростовского зоопарка

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