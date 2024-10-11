Открыт новый автобусный рейс из Таганрога в Архыз

На маршрут выйдут новые комфортабельные автобусы.

С 13 декабря запускается новый автобусный рейс из Таганрога в Архыз, сообщают «Автовокзалы Ростовской области» на своей странице ВК.

Рейс будет следовать по маршруту: Таганрог – Ростов –Тихорецк – Кропоткин – Армавир – Мостовской – Псебай – Зеленчукская — Архыз. В обратном направлении: Архыз «Романтик» – Архыз отель «Белый пик» – Архыз завод «Минеральной воды» – Архыз магазин «Сказка» – Зеленчукская – Псебай – Мостовской – Армавир – Кропоткин – Тихорецк – Ростов –Таганрог.

На маршруте будут работать новые комфортабельные автобусы, оборудованные USB-зарядкой под каждым сидением, климат-контролем, кулером с водой, ТВ-системой и удобными мягкими сиденьями с регулировкой положения.

Продажа билетов на новый рейс из Таганрога в Архыз уже началась.

Фото: ВК XBus.