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Открыт новый автобусный рейс из Таганрога в Архыз

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На маршрут выйдут новые комфортабельные автобусы.

Новости Таганрога

С 13 декабря запускается новый автобусный рейс из Таганрога в Архыз, сообщают «Автовокзалы Ростовской области» на своей странице ВК.

Рейс будет следовать по маршруту: Таганрог – Ростов –Тихорецк – Кропоткин – Армавир – Мостовской – Псебай – Зеленчукская — Архыз. В обратном направлении: Архыз «Романтик» – Архыз отель «Белый пик» – Архыз завод «Минеральной воды» – Архыз магазин «Сказка» – Зеленчукская – Псебай – Мостовской – Армавир – Кропоткин – Тихорецк – Ростов –Таганрог.

На маршруте будут работать новые комфортабельные автобусы, оборудованные USB-зарядкой под каждым сидением, климат-контролем, кулером с водой, ТВ-системой и удобными мягкими сиденьями с регулировкой положения.

Продажа билетов на новый рейс из Таганрога в Архыз уже началась.

Фото: ВК XBus.

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Таганрогская правда
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