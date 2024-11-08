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Новорожденную малышку весом менее 1,5 кг спасли донские врачи

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В Ростовской области врачи выходили девочку, которая при рождении весила всего 1400 гр. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Новости Ростовской области

Когда малышка появилась на свет 31 мая, за ее жизнь боролись опытные врачи областного перинатального центра.

«Девочка родилась в тяжелых родах, которые длились более 5 часов», — пишет источник.

Сейчас ребенок весит уже 6,6 кг, мама тоже полностью восстановилась и сама кормит дочь. Малышка состоит на постоянном диспансерном наблюдении и контроле специалистов ростовской детской городской поликлиники № 4. Также она проходит углубленную реабилитацию в областной детской кинической больнице и получает консультации узких специалистов. Девочка чувствует себя хорошо и даже получила допуск к вакцинации по национальному календарю.

Ранее мы рассказали, что хирурги перинатального центра Ростовской области спасли женщину, 9 лет прожившую с иглой в теле.

Изображение от freepic.diller на Freepik

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Таганрогская правда
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