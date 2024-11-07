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Хирурги перинатального центра Ростовской области спасли женщину, 9 лет прожившую с иглой в теле

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В отделение гинекологии перинатального центра Ростовской области пациентка обратилась за плановой операцией. Во время обследования в теле женщины врачи обнаружили 5-сантиметровую хирургическую иглу.

#Здоровье

Историей спасения пациентки медучреждение поделилось на своей странице в соцсети.

Перед операцией врач-гинеколог Олег Дробин порекомендовал ростовчанке пройти не только плановые анализы, положенные в случае хирургического вмешательства, но и МРТ. При проведении процедуры женщина почувствовала резкое недомогание.

«Меня положили, включили аппарат МРТ. И сразу внутри всё запекло, как будто плавят металл. Сделали дополнительно рентген и обнаружили хирургическую иглу», — рассказывает Елена.

Женщина предположила, что игла могла остаться в организме после операции, которую ей делали в роддоме на Западном еще в 2015 году.

Медики приняли решение о проведение лапараскопии, во время которой успешно извлекли иглу, удивившись её размеру и сроку с которым она прожила в теле женщины.

На третьи сутки после операции Елену выписали домой.

Ранее мы сообщали, что в Ростове хирурги провели уникальную операцию месячному младенцу.

Фото: страница перинатального центра РО Вконтакте.

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здравоохранение медики медицина операция
Таганрогская правда
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