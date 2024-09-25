Новая дорога от Тюмени до Краснодара пройдет через Ростовскую область

Современную федеральную трассу планируют построить к 2030 году. Два участка новой дороги пройдут через территорию Ростовской области.

Об этом в эфире программы «Взлетная полоса», выходящей на телеканалах «Дон 24» и РБК ТВ Юг, рассказал заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Виталий Кушнарев.

Трасса Тюмень-Краснодар — масштабный инвестиционный проект федерального уровня. На Дону дорога будет проходить на участках от Каменска до Волгограда и от Волгограда до Краснодара. Общая протяженность этих участков составит порядка 400 километров.

«Мы получим хорошую современную трассу первой категории, на четыре полосы, которая позволит транспортной системе Дона развиваться и даст определенный потенциал для увеличения налогооблагаемой базы», — отметил замгубернатора.

Виталий Кушнарев подчеркнул, что с появлением этой дороги, по оценкам специалистов, прирост валового регионального продукта составит около 105 млрд рублей.

Общая протяженность трассы Тюмень-Краснодар (Юго-Западная хорда) составит 3000 км. Проект оценивается в 1,7 трлн рублей. Порядка 1200 км автомобильной дороги планируется построить с нуля.

Ранее мы сообщали, что дорожное кольцо вокруг Азовского моря обойдется в 500-600 млрд рублей.

Фото из архива (Минтранс РО).