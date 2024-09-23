Строительство дорожного кольца вокруг Азовского моря обойдется примерно в 500-600 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Реализация проекта рассчитана до 2030 года. Ранее сообщалось, что кольцо протяженностью 1400 км пройдет через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, по крымскому побережью и замкнется в Ростовской области.

По словам Марата Хуснуллина, сейчас планы по строительству дороги уточняются, но все ее участки уже определены. В частности запланировано расширение дорог на нескольких участках, включая обход Мариуполя и Новоазовска. Также собираются улучшить подъездные дороги к морю.

Фото Минтранс РО (из архива)