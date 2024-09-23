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Дорожное кольцо вокруг Азовского моря обойдется в 500-600 млрд рублей

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Строительство дорожного кольца вокруг Азовского моря обойдется примерно в 500-600 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Новости Ростовской области

Реализация проекта рассчитана до 2030 года. Ранее сообщалось, что кольцо протяженностью 1400 км пройдет через Ростов, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, по крымскому побережью и замкнется в Ростовской области.

По словам Марата Хуснуллина, сейчас планы по строительству дороги уточняются, но все ее участки уже определены. В частности запланировано расширение дорог на нескольких участках, включая обход Мариуполя и Новоазовска. Также собираются улучшить подъездные дороги к морю.

Фото Минтранс РО (из архива)

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Азовское море дороги кольцо новости Ростовская область
Таганрогская правда
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