Ночью в Таганроге тушили большой пожар в магазине на улице Москатова

В ночь на 13 октября в Таганроге загорелся магазин стройматериалов, расположенный на улице Москатова, 14. Пожар тушили более часа.
Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 02.49. На место выехали 16 сотрудников МЧС и четыре автоцистерны. К их прибытию огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось только в 04.49.
Вероятно в магазине находились горючие материалы. Очевидцы сообщают о том, что во время пожара были слышны звуки, похожие на взрывы.
«Во время происшествия никто не пострадал, причины случившегося устанавливаются», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: telegram-канал «Мой Таганрог»