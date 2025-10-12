Под Таганрогом в ДТП пострадали водитель «Лада Гранта» и 15-летний подросток

Автомобиль на скорости врезался в дерево.

Авария произошла 11 октября поздно вечером на автодороге «с. Самбек – п. Матвеев Курган – с. Куйбышево» на подъезде к селу Ряженое в Матвеево-Курганском районе.

19-летний водитель на «Лада Гранта», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд на правую обочину, после чего врезался в дерево.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» и его 15-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, особенно на узких участках и подъездах к населенным пунктам.

«Не допускайте съезда с проезжей части, будьте внимательны к обочинам — это поможет избежать столкновения с препятствиями. Соблюдайте ПДД, берегите жизнь и здоровье свое и пассажиров», — обращаются полицейские к автолюбителям.

Фото: Госавтоинспекция по РО