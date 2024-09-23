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Ночью в Ростовской области сбиты три украинских беспилотника

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Ночью 23 сентября в небе над Ростовской областью было сбито три украинских беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.  

Новости Ростовской области

«Около полуночи в районе Каменска-Шахтинского  подразделения ПВО отработали по воздушным целям, уничтожив 3 БПЛА.  В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности. К месту  пожара выезжали дежурно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. Напомним, что 22 сентября над территорией Ростовской области силами ПВО также было уничтожено 5 БПЛА, обломки одного из которых стали причиной ландшафтного пожара.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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