Ночью 22 сентября над территорией Ростовской области силами ПВО уничтожен украинский беспилотник, обломки которого стали причиной ландшафтного пожара. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

«Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Со ссылкой на данные Минобороны РФ глава региона также уточнил, что всего минувшей ночью над Ростовской областью уничтожено 5 БПЛА.

Фото из архива «Таганрогской правды»