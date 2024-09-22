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В Ростовской области из-за сбитого БПЛА загорелась трава в поле

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Ночью 22 сентября над территорией Ростовской области силами ПВО уничтожен украинский беспилотник, обломки которого стали причиной ландшафтного пожара. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

«Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Со ссылкой на данные Минобороны РФ глава региона также уточнил, что всего минувшей ночью над Ростовской областью уничтожено 5 БПЛА.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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