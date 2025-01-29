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Ночью в Ростовской области сбит один беспилотник

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В ночь на 29 января в небе над Ростовской областью был сбит один вражеский беспилотник. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Мясниковском районе.

«Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет», — уточнил Юрий Слюсарь.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 24 января ВСУ пытались атаковать Ростовскую область.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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