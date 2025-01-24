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Очередную атаку БПЛА на Ростовскую область отразила российская ПВО

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В ночь на 24 января ВСУ снова пытались атаковать Ростовскую область.

#СВО

«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено 7 БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — сообщил утром врио губернатора Юрий Слюсарь.

Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет.

По данным Минобороны РФ, нынешней ночью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 – над территорией Рязанской области, по 17 – над территориями Курской и Саратовской областей. Также были атакованы Московская, Белгородская, Воронежская, Тульская, Орловская, Липецкая области, Крым и Москва.

Фото Сергея Плишенко из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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