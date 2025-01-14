Ночью в двух районах Ростовской области уничтожено 14 БПЛА

В ночь на 14 января в Ростовской области силами ПВО было уничтожено и подавлено 14 вражеских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожено 14 БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах», — написал глава региона в своем telegram -канале.

По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация еще уточняется.

Ранее мы рассказали, что пять беспилотников были уничтожены на Дону в ночь на 8 января.

Фото Сергея Плишенко