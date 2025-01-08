Юрий Слюсарь: пять беспилотников уничтожены этой ночью на Дону

Жертв и разрушений нет.

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью силами ПВО была отражена очередная атака БПЛА. Об этом рано утром сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах.

По словам главы региона, в результате происшествий никто не пострадал, на земле разрушений нет.

Фото: Сергей Плишенко