Юрий Слюсарь: пять беспилотников уничтожены этой ночью на Дону

Жертв и разрушений нет.
Минувшей ночью в небе над Ростовской областью силами ПВО была отражена очередная атака БПЛА. Об этом рано утром сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах.
По словам главы региона, в результате происшествий никто не пострадал, на земле разрушений нет.
Фото: Сергей Плишенко
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