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Четыре беспилотника сбиты вечером 19 ноября над Ростовской областью

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Уточненные данные по атаке украинских БПЛА вечером 19 ноября привел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

#В стране

«До полуночи 19 ноября средствами ПВО над территорией региона уничтожено четыре БПЛА — по два возле Новошахтинска и в Усть-Донецком районе. Пострадавших и последствий на земле нет», — сообщил Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, с 21.00 19 ноября и до 10.00 20 ноября над территориями российских регионов силами ПВО был уничтожен и перехвачен 71 украинскийх БПЛА самолетного типа.

Также сообщается, что 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту на территории Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» американского производства.

«В результате противоракетного боя пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет», — отмечает ведомство.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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