Четыре беспилотника сбиты вечером 19 ноября над Ростовской областью

Уточненные данные по атаке украинских БПЛА вечером 19 ноября привел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«До полуночи 19 ноября средствами ПВО над территорией региона уничтожено четыре БПЛА — по два возле Новошахтинска и в Усть-Донецком районе. Пострадавших и последствий на земле нет», — сообщил Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, с 21.00 19 ноября и до 10.00 20 ноября над территориями российских регионов силами ПВО был уничтожен и перехвачен 71 украинскийх БПЛА самолетного типа.

Также сообщается, что 19 ноября ВСУ нанесли удар по объекту на территории Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» американского производства.

«В результате противоракетного боя пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет», — отмечает ведомство.

Фото из архива «Таганрогской правды»