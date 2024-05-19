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Непотушенная сигарета стала причиной гибели человека на пожаре в Ростовской области

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Пожар, на котором погиб 64-летний мужчина, произошел 17 мая в Миллеровском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Возгорание случилось в частном доме в хуторе Туроверов на улице Российской. Пожилой мужчина, предположительно употреблявший алкогольные напитки, уснул с непотушенной сигаретой.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь на площади 24 кв. метра. При тушении сотрудники МЧС обнаружили погибшего человека, — сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС напомнили основные правила безопасности при курении:

  • курить можно в специально оборудованном месте;
  • нельзя курить в постели;
  • не стоит курить в доме, если вы злоупотребляете алкоголем.

Ранее мы рассказывали, что электроудлинитель стал причиной пожара в многоэтажке Таганрога.

Фото ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда
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