Электроудлинитель стал причиной пожара в многоэтажке Таганрога

Вчера вечером, 12 мая, в Таганроге произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дама на улице Чехова, 326 А, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на 7 этаже девятиэтажки поступило на пульт дежурного в 20.43. На место происшествия выехали 12 сотрудников МЧС и три спецмашины. Оказалось, что в квартире горят домашние вещи на площади трех квадратных метров. Локализовать огонь удалось уже в 20.54, а полностью ликвидировать пожар – в 21.20.

Во время происшествия никто не пострадал. Предварительная причина происшествия – короткое замыкание электроудлинителя.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)