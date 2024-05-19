Необычные клумбы-бабочки появились в Ростовском зоопарке

Во время полива новых клумб в Ростовском зоопарке посетители могут наблюдать радугу.

Ростовский зоопарк продолжает обновлять свое зеленое хозяйство. В середине мая здесь появились клумбы-бабочки.

Администрация Кировского района Ростова подарила нашему зоопарку подставки для цветов в виде бабочек. Они обрели новую жизнь и теперь радуют посетителей своим ярким буйством красок. Приходите полюбоваться великолепными цветочными композициями наших дендрологов. «Бабочки» ждут вас между фонтаном и галереей приматов, — рассказали в зоопарке.

15 мая один из крупнейший зоопарков России и самый большой в Ростовской области открыл новый сезон. Проведены масштабные работы по подготовке территории, а это свыше 60 га. Именно сейчас теплолюбивые животные начали переходить в открытые летние вольеры — ими можно беспрепятственно любоваться.

Отметим, что ежегодно в Ростовском зоопарке строятся новые экспозиции и реконструируются старые. Коллекция животных пополняется «новичками», которые не только рождаются здесь, но и прибывают из других зоопарков.

На территории находится 10 всесезонных экспозиций: слоны, жираф, носорог, аквариум, террариум, экзотариум, антропоидник, «Животные Африки», лемуры, капибары, сурикаты. Это дает возможность посетителям наблюдать за большинством обитателей зоопарка каждый день, круглый год.

Адрес зоопарка: Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 3, телефон для справок: 8 (863) 232-82-91.

Ранее мы сообщали, что Ростовский зоопарк ужесточил требования к посетителям.

Фото: страница Ростовского зоопарка Вконтакте