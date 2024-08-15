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Не срастались кости: врачи РостГМУ спасли ногу 44-летнему саперу из зоны СВО

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После ранения в ногу и перелома боец лечился в трех медучреждениях и испытывал сильную боль в голени.

#Здоровье

Боец из Краснодарского края, 44-летний сапер, в зоне военных действий в октябре прошлого года получил минно-взрывное ранение левой голени.

Через четыре месяца, выписавшись из госпиталя, солдат снова был в строю. Но в ходе работы по проверке территории под тяжестью бронежилета и снаряжения, которое несет на себе сапер, он получил перелом той же левой голени в том же месте, которое срослось после ранения.

В госпитале первой линии ему оказали помощь, удалили и оставшийся ещё и после ранения осколок. Симферопольские врачи для срастания костей наложили бойцу аппарат внешней фиксации. После пребывания в этом аппарате контрольная рентгенограмма показала удовлетворительное состояние отломков, но кости не срослись.

Пройдя лечение в трех медицинских учреждениях, боец испытывал сильную боль и не мог стать на ногу.

Обнадежили его в клинике РостГМУ, где выполняют сложнейшие операции при последствиях травм, опухолях, костных дефектах, используя синтетический трансплантат, в случаях, когда обычная консервативная терапия оказывается неэффективна. Подобные операции в клинике вуза помогали встать на ноги тяжёлым пациентам после ДТП, либо людям, страдающим остеопорозом, когда кости хрупкие и не могут нормально срастись.

В ходе операции в РостГМУ пациенту убрали рубцовую ткань в зоне перелома, где кости должны между собой сопоставляться, и поместили туда синтетический материал — губчатую кость, которая ускоряет срастание костей. Этот материал стимулирует рост новых остеобластов и должен ускорить консолидацию перелома.

Теперь, по словам докторов РостГМУ, в течение трёх месяцев кость должна полностью срастись: на контрольных рентгенограммах уже отмечается положительная динамика.

Сейчас боец находится на лечении по месту жительства. В его планах — как только встанет на ноги, вернуться в свою часть.

Ранее мы сообщали, что врачи РостГМУ ведут диспансеризацию населения в Херсонской области

Фото: Медиацетр РостГМУ

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Таганрогская правда
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