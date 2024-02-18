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Народный фронт в Ростовской области и Минпромторг РФ передают в зону СВО новые УАЗ «Патриот»

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В полном объёме инициированная Минпромторгом России поставка и безвозмездная передача на передовую более 1500 автомобилей пройдет до конца 2024 года.

#СВО

Весь необходимый объём техники выпущен Ульяновским автомобильным заводом в рекордно короткие сроки – менее чем за два месяца. Для решения задач фронта были выбраны автомобили УАЗ «Патриот», которые за счёт своих утилитарных качеств подходят для использования в условиях пересечённой местности, говорится в сообщении ОНФ по Ростовской области.

Военнослужащие благодарят Народный фронт, фонд «Всё для Победы» и Минпромторг РФ за новые автомобили.

В этом ролике ‒ благодарность бойцов войсковой части № 48514: «Спасибо неравнодушным людям за оказанную помощь! Победа будет за нами!»

Фото donland.ru (из архива)

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#новости #поддержка военнослужащих #Ростовская область #СВО #спецоперация
Таганрогская правда
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