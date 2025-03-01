Нападениями бродячих собак на Дону заинтересовались в Следкоме РФ

В Каменске-Шахтинске Ростовской области 16 местных жителей пострадали от укусов безнадзорных животных, возбуждено уголовное дело о халатности.

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорных собак на жителей Ростовской области будет представлен в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает следком по региону.

Ранее в социальных медиа сообщалось, что в городе Каменске-Шахтинском 16 местных жителей получили телесные повреждения в результате нападения бездомных собак. Отмечается, что со стороны сотрудников администрации города и области должных мер по решению этой проблемы не принимается. Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ), пишет источник.

Нападения бездомных животных, из-за которых завели уголовное дело, имели место в период времени с сентября 2024 года по февраль 2025 года. Пострадавшие граждане обращались в местную администрацию, выкладывали в Сети видеоролики с целью привлечения внимания к проблеме.

В итоге после проверки следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования будет проверена деятельность чиновников МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и администрации Каменска-Шахтинского по принятию необходимых мер к отлову и последующему содержанию безнадзорных животных.

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