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Один беспилотник сбит ночью над Ростовской областью

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В ночь на 13 февраля в одном из районов Ростовской области был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Силы и средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены 83 украинских беспилотных летательных аппарата. 37 БПЛА уничтожены над территорией Брянской, по 12 – над Курской и Липецкой, 9 – над Тверской, по три – над  Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, один – над территорией Ростовской областей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 11 февраля 13 беспилотников уничтожены ночью над Ростовской областью.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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