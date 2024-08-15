В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Аксайскому району, который подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Фигурант с декабря 2023 по март 2024 годов занимал должность командира отдельного взвода дорожно-патрульной службы полиции отделения ГИБДД отдела МВД России по Аксайскому району. По версии следствия, он ежемесячно получал от подчиненных деньги за покровительство. Всего за указанный период подозреваемый получил более 130 тысяч рублей. Сейчас фигурант задержан.

«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — пишет источник.

Сейчас расследование продолжается, следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, а также возможные иные эпизодов преступной деятельности.

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