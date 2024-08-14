В Ростовской области супругам дали по 5,5 лет за многолетнее истязание приемных детей

Сальский районный суд признал мужчину и женщину виновными по двум статьям УК РФ.

Вынесен приговор в отношении двух супругов из Сальска, которые в течение нескольких лет избивали и плохо кормили своих пятерых приемных детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

43-летняя женщина и 53-летний мужчина, как было установлено в ходе следствия, «систематически наносили детям побои, не обеспечивали надлежащие бытовые условия для проживания, лишали необходимого питания, тем самым причиняя им физическую боль и психические страдания», говорится в сообщении ведомства.

Супруги признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса: «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В качестве наказания суд приговорил каждого из супругов к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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