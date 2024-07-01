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На Западном обходе Ростова завершен ремонт моста

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В Ростове завершен ремонт и восстановлено движение по мосту через реку Дон на Западном обходе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Новости Ростовской области

Протяженность искусственного сооружения составляет порядка 750 метров. Там выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части с дальнейшим устройством нового покрытия.

«Сейчас идет приемка выполненных работ на объекте, после чего в течение двух дней будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком», — уточнил Алексей Логвиненко.

Ранее мы рассказали, что с нового донского автовокзала можно уехать в 10 направлениях.

Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко

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Западный обход Ростова новости ремонт мота Ростовская область
Таганрогская правда
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