На Западном обходе Ростова завершен ремонт моста

В Ростове завершен ремонт и восстановлено движение по мосту через реку Дон на Западном обходе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Протяженность искусственного сооружения составляет порядка 750 метров. Там выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части с дальнейшим устройством нового покрытия.

«Сейчас идет приемка выполненных работ на объекте, после чего в течение двух дней будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком», — уточнил Алексей Логвиненко.

Ранее мы рассказали, что с нового донского автовокзала можно уехать в 10 направлениях.

Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко