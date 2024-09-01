На восток Ростовской области идет пыльная буря

Пыльная буря накроет восточные районы Ростовской области 2 сентября, предупреждает Северо-кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Пыльная буря идет на Дон из Калмыкии и ожидается также в Астраханской области.
По прогнозам синоптиков, на востоке Ростовской области — в Дубовском, Орловском, Волгодонском и других районах — 2 сентября до 18-21 метра в секунду усилится ветер.
По югу и западу региона прогнозируются дожди, ливни с градом и грозой. При этом среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +25…+29 градусов.
Ранее мы сообщали, что жаркая погода сохранится в Ростовской области до 3 сентября.
Фото Сергея Авдеенко
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