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На восток Ростовской области идет пыльная буря

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Пыльная буря накроет восточные районы Ростовской области 2 сентября, предупреждает Северо-кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

#Погода

Пыльная буря идет на Дон из Калмыкии и ожидается также в Астраханской области.

По прогнозам синоптиков, на востоке Ростовской области — в Дубовском, Орловском, Волгодонском и других районах — 2 сентября до 18-21 метра в секунду усилится ветер.

По югу и западу региона прогнозируются дожди, ливни с градом и грозой. При этом среднесуточная температура воздуха будет держаться на уровне +25…+29 градусов.

Ранее мы сообщали, что жаркая погода сохранится в Ростовской области до 3 сентября.

Фото Сергея Авдеенко

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Таганрогская правда
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