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Из-за непогоды службы Таганрога переведены в режим повышенной готовности, жители нескольких районов остались без света

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В Таганроге 25 июля все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, это сделано для оперативного реагирования на возможные последствия сильного ветра и грозы.

Город

Она уточнила, что заместитель главы администрации Егор Долматов отвечает за оперативное решение всех возникающих вопросов. В настоящий момент зафиксированы технологические нарушения в сетях 6 кВ. В результате без электроснабжения остались несколько районов. Это улицы от 7‑го Нового до 14‑го Нового проезда, от 3‑й Линии до улицы Дачной — предполагается, что свет вернут до 23.00. Также без электричества центральные улицы (Фрунзе, Ленина, М. Горького, Дзержинского, Вокзальный переулок, Грозненская, Портовая, Ростовская) — срок восстановления до 23.05. Электричество будет включено сразу после устранения неисправности, без дополнительного оповещения.

Для контроля за ситуацией круглосуточно работает диспетчерская служба. Звонить можно по телефонам: 05 или 8(863)431‑40‑06.

Напомним, что, по прогнозу ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до конца дня 25 июля, а также 26 июля и ночью с утром 27 июля в Ростовской области и в Таганроге ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 20–25 метров в секунду.

Власти призывают жителей соблюдать осторожность: не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, которые может повредить ветер. Во время грозы не стоит прятаться под деревьями или рядом с линиями электропередачи. По возможности лучше не находиться долго на открытых пространствах в непогоду. Горожанам также рекомендуют следить за состоянием водосточных систем и ливневых канализации возле домов, чтобы избежать локальных подтоплений. При экстренных ситуациях нужно звонить по номеру 112.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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