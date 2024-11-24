На вокзале в Ростовской области был ранен сотрудник полиции

23 ноября в Ростовской области было совершено нападение на сотрудника полиции, который был ранен ножом в шею. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел вечером перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный, где сотрудники транспортной полиции несли суточное дежурство. Стражи правопорядка проверяли документы у нескольких граждан с ручной кладью, когда к ним подошел мужчина. Фигурант вел себя неадекватно и агрессивно, а затем достал нож и нанес одному из полицейских удар в область шеи. В ответ было применено табельное оружие, нападавшего ранили в ногу. После этого подозреваемого и потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что во время погони со стрельбой донские полицейские задержали неадекватного водителя.

Фото zmsut.sledcom.ru