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На вокзале в Ростовской области был ранен сотрудник полиции

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23 ноября в Ростовской области было совершено нападение на сотрудника полиции, который был ранен ножом в шею. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного следственного управления на транспорте. 

Новости Ростовской области

Инцидент произошел вечером перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный, где  сотрудники транспортной полиции несли суточное дежурство. Стражи правопорядка проверяли документы у нескольких граждан с ручной кладью, когда к ним подошел мужчина. Фигурант вел себя неадекватно и агрессивно, а затем достал нож и нанес одному из полицейских удар в область шеи. В ответ было применено табельное оружие, нападавшего ранили в ногу. После этого подозреваемого и потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ  — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что во время погони со стрельбой донские полицейские задержали неадекватного водителя.

Фото zmsut.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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