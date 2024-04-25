На улицах Таганрога ведется покос травы

В Таганроге сотрудники коммунальных служб приступили к покосу травы. За последнюю неделю работы были выполнены на десяти улицах города, сообщает МКУ «Благоустройство».

Покос провели на улицах Дзержинского, Ленина, Шевченко, Большой Лиманной, Щаденко, в переулках Спартаковском, А. Глушко, 16-м и 17-м Новых, а также на Николаевском шоссе. Сейчас продолжаются работы на улице Театральной.

Траву будут косить на всей территории города: вдоль улично-дорожной сети, в парках, скверах и на других объектах.

Фото МКУ «Благоустройство»