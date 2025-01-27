В Таганроге аномально теплая зима преподносит новые сюрпризы: в конце января в открытом грунте многие декоративные растения продолжают цвести, а некоторые – выбрасывают новые бутоны.

«Таганрогская правда» уже рассказывала своим читателям о цветущих фиалках и молодых зеленых побегах на кустах сирени. И вот новые истории с фотографиями, которыми с нами поделились две таганроженки, проживающие в районе Богудонии. В прошлые годы Таганрогский залив, заполненный пресной водой, в эту пору стоял замерзший, со стороны «ледяной пустыни» на берег дул пронизывающий ветер. А нынешней зимой низовка несет с моря влажный воздух, который благоприятен для растений.

Любовь Андреевна Муравлёва, проживающая на Пушкинской улице, поделилась фотографиями роз и садовых хризантем. «Отцвели уж давно хризантемы в саду» — явно не про её двор. Что же касается роз, то одни до сих пор продолжают цвести, другие выбросили бутоны.

А Наталья Константиновна Иванова, жительница одного из Щемиловских переулков, прислала фото недавно раскрывшегося цветка календулы…

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ