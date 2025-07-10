На трассе в Ростовской области погиб пассажир авто, водитель пострадал

Смертельное ДТП произошло в ночь на 10 июля в Красносулинском районе.

10 июля в 00.20 на 1 км + 400 м автомобильной дороги «подъезд от М-4 «Дон» — к мкр Лихой» 29-летний водитель на «Лада Гранта», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения. Мужчина не справился с управлением, машина слетела с дороги, а затем перевернулась.

«В результате аварии 28-летний пассажир «Лада Гранта» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, проводились следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что 8 июля водитель Mercedes погиб в аварии с фурой на М-4 «Дон».

Фото Госавтоинспекции по РО