На трассе Р-280 под Таганрогом из-за ремонта ввели реверсивное движение, проезд затруднен

5 мая под Таганрогом на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» введены временные ограничения движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

До 18 часов на отрезке с 82-го по 83-й километр в Неклиновском районе, где проводится капитальный ремонт, проезд всех видов транспорта будет затруднен. Движение организовано в реверсивном режиме — по одной полосе, порядок проезда регулирует специальный сотрудник.

Ограничения носят локальный и кратковременный характер. Они необходимы для подготовки дорожного полотна к переключению автомобильного потока на новую полосу. Водителей просят быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

Капитальный ремонт на участке с 70-го по 83-й километр начался в конце 2025 года. В рамках работ планируется расширение проезжей части до четырех полос. Сначала специалисты обустраивают новые полосы, затем перенаправляют на них транспорт и приступают к ремонту старых.

