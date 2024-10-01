На трассе «Новороссия» в массовом ДТП пострадал водитель

ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером 30 сентября на федеральной трассе Р-280 «Новороссия».

Авария случилась в 22.40 на 27 км автодороги «Новороссия» в Мясниковском районе Ростовской области. 25-летний водитель Chevrolet Lacetti, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди Kia Rio, который буксировал Hyundai Accent.

После столкновения Kia Rio слетел в кювет, а Hyundai врезался в металлическое барьерное ограждение.

«В результате ДТП водитель Chevrolet Lacetti доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 30 сентября два человека пострадали в массовой аварии под Таганрогом.

Фото Госавтоинспекции по Ростовской области