На трассе «Новороссия» в массовом ДТП пострадал водитель

ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером 30 сентября на федеральной трассе Р-280 «Новороссия».
Авария случилась в 22.40 на 27 км автодороги «Новороссия» в Мясниковском районе Ростовской области. 25-летний водитель Chevrolet Lacetti, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди Kia Rio, который буксировал Hyundai Accent.
После столкновения Kia Rio слетел в кювет, а Hyundai врезался в металлическое барьерное ограждение.
«В результате ДТП водитель Chevrolet Lacetti доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Ранее мы рассказывали, что 30 сентября два человека пострадали в массовой аварии под Таганрогом.
Фото Госавтоинспекции по Ростовской области