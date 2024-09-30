Два человека пострадали в массовой аварии под Таганрогом

30 сентября на 26 км автодороги «с. Самбек — п. Матвеев-Курган» в Матвеево-Курганском районе Ростовской области столкнулись четыре автомобиля.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 11.30. 27-летний водитель на «ЗАЗ Vida», по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся во встречном направлении большегрузом DAF с полуприцепом, которым управлял 40-летний мужчина. После столкновения, по инерции, «ЗАЗ» врезался в Kia Rio и Volkswagen Jetta.

«В результате ДТП 25-летний пассажир «ЗАЗ Vida» и 23-летний пассажир Volkswagen Jetta с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Фото: Госавтоинспекция по РО