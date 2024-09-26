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На стройке в Ростовской области плита насмерть придавила рабочего

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели рабочего, который был придавлен бетонной плитой.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, трагедия произошла 24 сентября в городе Шахты. На строительном объекте, расположенном на улице Советской мужчина упал в технологическое углубление и был придавлен бетонной плитой. В результате полученных телесных повреждений он скончался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам  преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

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Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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