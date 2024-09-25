В Азовском районе Ростовской области собаки загрызли двух женщин

По факту случившегося следственные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

ЧП произошло 17 сентября 2024 года в хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области.

На территории частного домовладения было обнаружено тело женщины с рвано-укушенными ранами, причиненными собаками, разведением которых она занималась. После происшествия мать погибшей изолировала собак в вольеры и в дом. Спустя несколько дней животные напали на нее, «причинив телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась».

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

Издание 161.ru со ссылкой на местных жителей уточняет, что у погибшей было 13 собак бойцовской породы. Родственники хотят отдать их в приют или усыпить. Также они намерены избавиться от живших у женщины питона и паука-птицееда.

Ранее мы рассказывали, что СК проверяет информацию о нападении собак на жительницу Таганрога.

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