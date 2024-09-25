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В Азовском районе Ростовской области собаки загрызли двух женщин

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По факту случившегося следственные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Новости Ростовской области

ЧП произошло 17 сентября 2024 года в хуторе Рогожкино Азовского района Ростовской области.

На территории частного домовладения было обнаружено тело женщины с рвано-укушенными ранами, причиненными собаками, разведением которых она занималась. После происшествия  мать погибшей изолировала собак в вольеры и в дом. Спустя несколько дней животные напали на нее, «причинив телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась».

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

Издание 161.ru со ссылкой на местных жителей уточняет, что у погибшей было 13 собак бойцовской породы. Родственники хотят отдать их в приют или усыпить. Также они намерены избавиться от живших у женщины питона и паука-птицееда.

Ранее мы рассказывали, что СК проверяет информацию о нападении собак на жительницу Таганрога.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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