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На «Самбекских высотах» захоронили останки 88 красноармейцев

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30 августа, в День освобождения Ростовской области и города Таганрога от немецко-фашистских захватчиков, на Аллее славы Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» прошла церемония захоронения останков 88 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

#Память

По православной традиции была совершена панихида. Под оружейный залп и звуки военного оркестра останки погибших солдат предали земле. Имя одного из них удалось установить. Поисковики отряда «01 Регион» обнаружили бойца на адыгейской земле.

«Сегодня еще 88 солдат обрели покой здесь, на «Самбекских высотах». Имя одного из них установлено. Это красноармеец Трофим Ильич Ковалев, уроженец слободы Большая Орловка, Мартыновского района. Имена остальных защитников установить, к сожалению, не удалось. Но мы помним их подвиг, знаем, за что они отдали свои жизни», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Родственники красноармейца Трофима Ильича Ковалева приехали попрощаться с воином. Они поблагодарили поисковиков и региональную власть за возможность достойно похоронить своего героя.

Участники мероприятия также возложили цветы к Вечному огню на мемориале Славы. И осмотрели мультимедийную передвижную выставку «Ростовская область. Моя история». Кстати, по решению губернатора, передвижная экспозиция будет представлена во всех муниципалитетах Ростовской области.

Ранее мы рассказали, что 30 августа в Таганроге возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям.

Фото donland.ru

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Аллея славы новости Ростовская область Самбекские высоты
Таганрогская правда
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