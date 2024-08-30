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30 августа в Таганроге возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям

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30 августа в нашем городе проходят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков.

Город

Таганрожцы отдают дань безмерной благодарности и уважения тем, кто героически участвовал в кровопролитных боях за освобождение Таганрога и всей Ростовской области, кто бесстрашно вёл подпольную деятельность в оккупированном нацистами городе, кто восстанавливал его после освобождения от немецкой оккупации.

В память обо всех сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины горожане несут цветы к стеле «Город воинской славы», к памятникам и воинским захоронениям.

Ранним утром в церемониях возложения цветов приняли участие глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и его заместители, заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов, председатель Контрольно-счётной палаты Таганрога Ольга Субботина, депутаты городской Думы, представители городского Совета ветеранов и общественности.

Ранее мы рассказали, что День освобождения Таганрога отметят локально в учреждениях культуры.

Источник и фото dumataganroga.ru

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День освобождения новости Таганрог
Таганрогская правда
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