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На «Самбекских высотах» высадится «Zвёздный десант»

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21 февраля в 14.00 в информационно-выставочном центре музейного комплекса «Самбекские высоты» выступят артисты Народного Фронта «Zвёздный десант». Концерт состоится в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем».

Новости Ростовской области

Заслуженные артисты России выбрали своей основной деятельностью помощь бойцам в госпиталях и на передовой. Они не только выступают для них с концертами, стараясь подбодрить и поднять боевой настрой, но и доставляют гуманитарные грузы для тех, кто в них нуждается.

В концерте примут участие: Алексей Огурцов, Анири, Пётр и Марина Суховы, Ольга Спасёнова, Юлия Самусевич, Леуш Любич, Елена Ветеръ, Юрий Смыслов. Организатором является РООИ «Русичи-Центр».

Ждем всех, кто хорошо знаком с творчеством «Zвездного десанта», и тех, кто только собирается открыть для себя проникновенные композиции в их исполнении, — приглашают зрителей организаторы.

Ранее мы сообщали, что более 20 мероприятий пройдет в Таганроге к Дню защитника Отечества.,

Фото: страница музея «Самбекские высоты» в соцсети

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Таганрогская правда
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